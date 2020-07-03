Специалисты назвали регионы с самой высокой заболеваемостью раком

Наибольшее число выявленных онкологических заболеваний в 2019 году пришлось на Архангельскую область — 566,2 случая на 100 тыс. населения. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные Минздрава РФ.

Список регионов, где наблюдается самая непростая ситуация с онкологическими заболеваниями продолжают Брянская и Сахалинская области, а также Мордовия.

Наилучшая ситуация, по данным ведомства, складывается в Дагестане — 163,6 случая на 100 тыс. населения, Чечне и Ингушетии, следом идут Чукотка и ЯНАО.

В среднем по России специалисты ежегодно фиксируют 436,3 случая возникновения онкологии на 100 тыс. человек. Всего в России в 2019 году зафиксировано 640,4 тыс. новых случаев возникновения злокачественных опухолей.

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