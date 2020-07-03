Рослесхоз: Россия находится в начале пика лесных пожаров

Глава Рослесхоза Сергей Аноприенко заявил, что резкое увеличение численности и площади лесных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке следует считать началом летнего пика, передаетРИА «Новости».

«Мы находимся в начале летнего пика горимости <...> Максимальное число пожаров приходится на Дальний Восток: там может возникать до 80 пожаров за 24 часа», — сказал Аноприенко.

Он добавил, что пожароопасная ситуация на востоке страны усугубляется погодными аномалиями на заполярных землях, где отмечается резкое повышение температуры воздуха.

По его словам, самая неблагополучная обстановка с пожарами складывается в настоящее время на Камчатке, в Якутии, на Чукотке и в Красноярском крае.

В настоящее время в России остаются активными 272 лесных пожара на территории более чем 205 тыс. га. Наибольшие площади и число возгораний зафиксированы в Красноярском крае.

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