Почти 20 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы

В аэропортах столицы отменили и задержали почти 20 рейсов, сообщает сервис «Яндекс.Расписания».

По состоянию на 5.49 мск, во Внуково отменили один рейс, в Домодедово отменено 13 рейсов и один вылет задерживается.

В свою очередь, в аэропорту Шереметьево отменено два рейса и один — задержан.

Сведений о задержках и отменах в Жуковском нет.

С 27 марта российская сторона прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами из-за пандемии коронавируса. Также с 31 марта страна уменьшила количество вывозных рейсов по возвращению граждан на родину в связи с инфекцией и установила ограничения на количество прибывающих в Россию пассажиров.