Крупнейший округ Флориды вводит комендантский час из-за коронавируса

Крупнейший округ Флориды Майами-Дейд с центром в Майами вводит комендантский час из-за очередной вспышки коронавируса, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на слова мэра округа Карлоса Хименеса.

«Я принимаю дополнительные меры, чтобы контролировать распространение COVID-19, вводя ночной комендантский час с 22.00 до 06.00 (05.00-13.00 мск) до дальнейшего уведомления для всего округа Майами-Дейд», — сказал мэр.

Он добавил, что планируемое открытие всех развлекательных учреждений будет отменено.

За посление сутки во Флориде медики выявили более 10 тыс. случаев коронавируса.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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