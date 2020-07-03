В Перу от коронавируса погибли более 10 тысяч человек

В Перу с начала пандемии коронавируса от инфекции погибли свыше 10 тысяч человек. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление минздрава страны.

«С сожалением сообщаем, что COVID-19 привел к смерти 10 045 человек в стране. В этот момент мы разделяем боль семей», — говорится в заявлении ведомства.

По последним данным, в стране зафиксировано 292 004 случая заражения вирусом, в больницах остаются более 11 тыс. человек, вылечились 182 097 пациентов.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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