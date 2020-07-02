Захарова рассказала о роли формулы цветных революций в протестах в США

Официальный представитель МИД России Мари Захарова заявила, что США применили формулу цветных революций сами к себе. Соответствующее заявление она сделала на YouTube-канале «Соловьев live».

По ее словам, ранее американские власти использовали ее по всему миру, однако теперь «эту матрицу приложили себе».

«Вам не кажется, что просто они сейчас формулу цветных революций и всю технологию, которую они когда-либо задействовали где-либо по всему миру применили у себя?» — отметила Захарова.

Она также добавила, что не может предположить, к чему приведут охватившие США протестные акции, «учитывая масштабы». Представитель МИД России подчеркнула, что властям страны следует обратить внимание на внутренние проблемы, которые «как труба зовут».

Массовые антирасистские протесты и заявления происходят в странах Запада после гибели афроамериканца Джорджа Флойда, которого 25 мая задержали сотрудники полиции Миннеаполиса. При задержании полицейский встал коленом на шею мужчины. Флойд кричал, что задыхается, но сотрудники правопорядка не обращали на это внимания. В итоге мужчина скончался в реанимации.

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