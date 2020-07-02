Почти 30 авиарейсов задержано и отменено в московских аэропортах
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В аэропортах столицы отменили и задержали почти 30 рейсов, гласят данные сервиса «Яндекс.Расписания».
По состоянию на 23.13 мск, во Внуково отменили один рейс и три — задержали.
Кроме того, в Домодедово отменено 16 рейсов и два вылета задержали. В свою очередь, в Шереметьево отменено два рейса и один — задержан.
Сведений о задержках и отменах в Жуковском нет.
С 27 марта российская сторона прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами из-за пандемии коронавируса. Также с 31 марта страна уменьшила количество вывозных рейсов по возвращению граждан на родину в связи с инфекцией и установила ограничения на количество прибывающих в Россию пассажиров.
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