Жертвами коронавируса в Москве за сутки стали 34 человека

В Москве за сутки от нового типа короанвируса COVID-19 скончались 34 пациента. Об этом сообщает оперштаб.

Общее число летальных исходов в столице за время пандемии возросло до 3 904 человек.

Скончавшимся был поставлен диагноз пневмония. Ранее они получили положительный результат анализов на коронавирус.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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