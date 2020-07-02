Коронавирус за сутки выявили у 176 тысяч человек

За минувшие сутки в мире было зарегистрировано свыше 176 тыс. случаев заражения коронавирусом, сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Прирост смертей после заражения COVID-19 составил 4 787.

Всего с начала пандемии заразились более 10,5 млн человек, а умерли 512,8 тыс. человек.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В качестве мер в России президент объявил нерабочие дни, регионы ввели самоизоляцию, границы закрылись.

За сутки в России выявили 6 760 заражений коронавирусом, всего — 661 165 заболевших. Всего в России скончались 9 683, выздоровели почти 429 тыс. человек.

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