Однополые браки разрешили в Черногории
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Однополые гражданские браки разрешили заключать на территории Черногории. Об этом сообщает Balkan Insight.
Соответствующее решение вынес парламент страны. Его приветствовали ЛГБТ-активисты, которые, по словам организации Queer Montenegro, «перестали жить как граждане второго сорта».
При этом гомосексуальные пары по прежнему не могут усыновлять и воспитывать детей. Это, по мнению правозащитных организаций, дискредитирует права ЛГБТ-семей.
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