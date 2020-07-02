Однополые браки разрешили в Черногории

Однополые гражданские браки разрешили заключать на территории Черногории. Об этом сообщает Balkan Insight.

Соответствующее решение вынес парламент страны. Его приветствовали ЛГБТ-активисты, которые, по словам организации Queer Montenegro, «перестали жить как граждане второго сорта».

При этом гомосексуальные пары по прежнему не могут усыновлять и воспитывать детей. Это, по мнению правозащитных организаций, дискредитирует права ЛГБТ-семей.

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