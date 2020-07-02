Разработана формула для точного определения «человеческого» возраста собаки

Американские биологи смогли вывести формулу для более точного сравнения собачьего возраста с человеческим, говорится в журнале Cell Systems.

Исследователи отметили, что принятые ранее расчеты возраста собак (собачий возраст умножить на семь равно «человеческий» возраст животного) неуместны, так как представители разных пород стареют по-разному. Тогда ученые изучили темпы изменения структуры метильных групп в геномах собак и людей. Им удалось построить график, который более точно сможет определить «человеческий» возраст питомца.

В основе лежал метод «эпигенетических часов», позволяющий определить возраст клетки, ткани или организма на основании считывания химических модификаций. Так, выяснилось, что молодые собаки стареют достаточно быстро. Например, годовалой собаке по человеческим меркам уже около 30 лет. В возрасте четырех лет животное напоминает 52-летнего человека, а после достижения отметки в семь лет старение собаки замедляется.

Авторы отметили, что сделали такие выводы на ограниченном количестве людей и 105 собаках породы лабрадор. Они допускают, что не все породы собак стареют одинаково.

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