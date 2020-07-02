В МЧС уточнили данные о пострадавших при пожаре на Тверской улице в Москве

Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

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Начальник московского главка МЧС России Сергей Желтов заявил, что при пожаре в здании на Тверской улице в Москве никто не умер и не пострадал.

Возгорание произошло днем 2 июля на втором этаже шестиэтажного дома 1890 года постройки на Тверской улице. Площадь пожара составила 800 кв. м. Огонь удалось локализовать в 16.23 мск.

«Погибших и пострадавших не допущено», — цитирует Желтова РИА «Новости».

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