В ОрВД назвали преувеличенными данные об опасном сближении самолетов над Ростовом

В пресс-службе Госкорпорации по организации воздушного движения РФ (ОрВД) заявили, что данные о возможном столкновении самолетов авиакомпаний S7 и Emirates в небе над Ростовом-на-Дону преувеличены. Об этом сообщают «Известия».

В службе пояснили, что в этой ситуации расхождение самолетов произошло благополучно и на безопасном расстоянии.

Как стало известно ранее, диспетчер успел заметить опасность, когда суда были примерно в 150 м по вертикали друг от друга.

Речь идет о самолетах Airbus А-320 авиакомпании S7, который направлялся из Ростова-на-Дону в Москву, и Boeing-777 компании Emirates, летевшем из Осло в Дубай.

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