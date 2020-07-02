Площадь пожара на Тверской увеличилась в четыре раза

В Москве на Тверской улице площадь пожара увеличилась в четыре раза, с 50 до 200 кв. м, пишет МЧС.

«Площадь пожара составляет 200 кв. м. Пожарные работают с соблюдением техники безопасности для недопущения распространения огня на соседние здания», — сказали в МЧС.

Информации о пострадавших не поступало. Сообщается, что возгорание произошло на втором этаже.

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