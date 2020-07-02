В США за сутки зафиксировали рекордное число заражений коронавирусом

В США за сутки коронавирусом заразились рекордные 52 тысячи человек, пишет университет Джонса Хопкинса.

Текущий рост связывается с начавшимися в конце мая протестами после смерти афроамериканца Джорджа Флойда при задержании.

Отмечается, что всего в США заразились 2,7 миллиона человек, умерли больше 130 тысяч человек. Страна находится на первом месте в мире по распространению вируса.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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