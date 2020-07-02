Июнь 2020 года в Петербурге вошел в пятерку самых теплых в истории наблюдений

Июнь 2020 года в Санкт-Петербурге стал одним из пяти самых теплых за почти 150 лет метеонаблюдений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главного синоптика города Александра Колесова.

Он рассказал, что средняя температура воздуха за месяц на 3,5°С превысила норму — +19,1°С.

Более теплым июнь был только в 2019 году, когда средняя температура воздуха за июнь была на 3°С выше нормы, в 2013 году — на 4,2°С, в 1995 году — на 4,3°С и 1999 году — на 4,8°С.

Колесов также отметил, это второй год подряд с теплым июнем, что бывает редко и повторялось только в 1988 и 1989 годах.

Кроме того, в июне 2020 года было зарегистрировано два температурных рекорда, причем подряд — 17 июня — +27,7°С и 18 июня — +32,4°С. Таким образом были перекрыты прежние максимумы, установленные в 1905 году.

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