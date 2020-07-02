В Якутии ввели режим ЧС из-за лесных пожаров

В связи с ухудшением пожароопасной обстановки в лесах Якутии глава региона Айсен Николаев подписал указ о введении режима чрезвычайной ситуации регионального характера. Об этом сообщается на официальном информационном портале Республики Саха.

По данным портала, первый вице-премьер республики Алексей Колодезников 2 июля отметил большое число пожаров в регионе, особенно в северных районах.

В связи с этим он сообщил о введении режима ЧС в лесах Абыйского, Нижнеколымского, Эвено-Бытантайского и Среднеколымского районов.

В настоящее время на территории республики тушат 30 лесных пожаров общей площадью 1 519 га.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Режим ЧС ввели в лесах Камчатки из-за 36 пожаров

— В России за сутки потушили свыше 70 лесных пожаров

— В России площадь лесных пожаров превысила один миллион гектаров