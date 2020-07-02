В России за сутки выявили 6760 заражений коронавирусом

В России выявили 6 760 заражений коронавирусом, что увеличивает общее число до 661 165, пишет РИА «Новости» со ссылкой на оперштаб.

Отмечается, что почти треть заразившихся не имели симптомов. Наибольший прирост зафиксировали в Москве (662), Подмосковье (317) и Ханты-Мансийском округе (266).

Всего в России скончались 9 683, выздоровели почти 429 тысяч человек.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В качестве мер в России президент объявил нерабочие дни, регионы ввели самоизоляцию, границы закрылись. Всего в мире число зараженных почти достигло 11 млн, за все время от коронавируса умерли более полумиллиона человек.

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