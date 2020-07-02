Июнь 2020 года в Москве стал самым дождливым за 200 лет

На метеостанции МГУ имени Ломоносова зафиксировали новый рекорд осадков — июнь 2020 года в Москве стал самым дождливым за последние 200 лет метеонаблюдений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу вуза.

По данным Метеорологической обсерватории МГУ, количество выпавших осадков за прошедший месяц достигло 193 мм.

Прежний вековой рекорд выпавших осадков в июне был отмечен в 1942 году — 174 мм.

Отмечается, что это уже второй вековой рекорд осадков, отмеченный в Москве за два последних месяца. Так, в мае 2020 года выпало 169,5 мм, и он также стал самым дождливым маем за всю историю наблюдений за осадками в Москве.

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