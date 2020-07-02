В Грузии число заражений коронавирусом почти достигло тысячи

В Грузии за сутки число заражений коронавирусом увеличилось на восемь, достигнув 939, пишет минздрав страны.

Сообщается, что скончались 15, выздоровели 817 человек. На карантине находятся больше трех тысяч, в больницах — 242 пациента.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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