Спасатели пока не могут справиться с наводнением на Украине

Несмотря на спасательные работы, двенадцать поселений остаются подтопленными на западе Украины, пишет пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.

«На территории западных областей остаются подтопленными 12 (в пик наводнения было 349) населенных пунктов... Подтоплены 113 (в пик было 14 тыс. 456) домов», — говорится в сообщении.

На западе Украины наводнение началось 22 июня, из-за чего погибли три человека. Также непогода разрушила больше двухсот километров дорог и почти 100 мостов. Спасатели эвакуировали 2 523 человека.

Правительство выделило 750 млн гривен ($28 млн), чтобы ликвидировать последствия и восстановить инфраструктуру. Ожидается, что местные жители получат финансовую помощь после того, как местные администрации подсчитают убытки.

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