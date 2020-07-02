Число случаев COVID-19 в мире превысило 10,5 млн

Число случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в мире преодолело отметку в 10,5 млн. Об этом гласят данные университета Джонса Хопкинса.

По данным университета, число случаев коронавируса нового типа увеличилось до 10 644 064. При этом вылечились уже 5 426 842 человек, умерли 514 527.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы. Всего в мире число зараженных превышает 10 млн, за все время от коронавируса умерли более 500 тысяч человек.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Еще 39 пациентов с COVID-19 умерли в Москве

— В России выявили 6556 новых случаев коронавируса

— Число скончавшихся от коронавируса в Бразилии превысило 60 тысяч