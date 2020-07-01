В Чечне площадь пожара в спортивной школе увеличилась до 600 квадратных метров

В Чечне площадь пожара в спортивной школе увеличилась вдвое, до 600 квадратных метров, пишет ТАСС со ссылкой на региональное МЧС.

Отмечается, что загорелась крыша здания. Спасатели отметили, что угроза распространения огня на соседние здания отсутствует.

По предварительным данным, никто не пострадал. На месте работают пожарные. Причины возгорания будут выяснены позже.

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