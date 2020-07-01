Сотрудников стройнадзора Минобороны арестовали в Петербурге по делу о взяточничестве

В Санкт-Петербурге сотрудники стройнадзора Минобороны были арестованы по делу о взяточничестве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд.

В суде уточнили, что двое арестованных сотрудников 103-го отдела государственного архитектурно-строительного надзора Николай Развозин и Елена Прудская признали вину. Они отправлены под домашний арест сроком на два месяца.

Еще двое, сотрудник стройнадзора Игорь Касминин и руководитель отдела Денис Моджиевский, были помещены в СИЗО на аналогичный срок.

Кроме того, они проходят по делу о создании преступного сообщества.

По данным следствия, они занимались выдачей разрешений на строительство и ввод в эксплуатацию объектов обороны и безопасности.