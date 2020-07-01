В Турции число заражений коронавирусом превысило 200 тысяч

В Турции число заражений коронавирусом за сутки квеличилось на 1192, превысив 200 тысяч, пишет минздрав страны.

Отмечается, что скончались 5150, выздоровели 175 тысяч человек.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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