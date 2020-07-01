СБ ООН принял резолюцию по коронавирусу

Совет Безопасности ООН принял резолюцию о прекращении огня на время пандемии нового типа коронавируса COVID-19. Об этом сообщает ТАСС.

Так, основой резолюции стал призыв генсека ООН о «всеобщем и незамедлительном прекращении огня во всех конфликтах, находящихся на рассмотрении», который он озвучил еще в марте 2020 года.

Проект резолюции, который предложили Тунис и Франция, находился на рассмотрении с апреля 2020 года. Как отметил источник, трудности возникали из-за разногласий китайской и американской сторон.

Собеседник уточнил, что по настоянию США из документа было убрано упоминание о роли ВОЗ в борьбе с пандемией. Кроме того, не была упомянута страна, откуда произошла коронавирусная инфекция.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.