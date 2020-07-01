Посол РФ в Белоруссии выразил надежду на возобновление авиасообщения между странами летом
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Российский посол в Белоруссии Дмитрий Мезенцев рассказал о перспективах возобновления авиасообщения между странами. Об этом сообщает ТАСС.
Он выразил надежду на то, что границы между Россией и Белоруссией откроются для пересечения «как можно скорее».
Посол также назвал территориальные границы «несуществующими» и «границами дружбы».
Мезенцев уточнил, что ожидает возобновления авиасообщения этим летом.
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