Посол РФ в Белоруссии выразил надежду на возобновление авиасообщения между странами летом

Российский посол в Белоруссии Дмитрий Мезенцев рассказал о перспективах возобновления авиасообщения между странами. Об этом сообщает ТАСС.

Он выразил надежду на то, что границы между Россией и Белоруссией откроются для пересечения «как можно скорее».

Посол также назвал территориальные границы «несуществующими» и «границами дружбы».

Мезенцев уточнил, что ожидает возобновления авиасообщения этим летом.

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