Москвичей предупредили о сильном дожде и граде в ближайшие часы
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Московский главк МЧС России предупредил жителей столицы о сильном дожде с грозой и граде.
Так, с 13.00 и до конца суток 01.07.2020 в Москве ожидается дождь, местами сильный, гроза и град.
«Ожидается свыше 20 мм осадков. При грозе порывы ветра до 18-20 м/с», — говорится в сообщении на сайте ведомства.
Спасатели просят при грозе по возможности отказаться от поездок на личном транспорте. При сильных порывах ветра пешеходам стоит обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.
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