Москвичей предупредили о сильном дожде и граде в ближайшие часы

Московский главк МЧС России предупредил жителей столицы о сильном дожде с грозой и граде.

Так, с 13.00 и до конца суток 01.07.2020 в Москве ожидается дождь, местами сильный, гроза и град.

«Ожидается свыше 20 мм осадков. При грозе порывы ветра до 18-20 м/с», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Спасатели просят при грозе по возможности отказаться от поездок на личном транспорте. При сильных порывах ветра пешеходам стоит обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.

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