Шахтеры второй день протестуют у офиса Зеленского в Киеве
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Украинские шахтеры второй день протестуют возле офиса президента страны Владимира Зеленского в Киеве. Об этом сообщает РИА «Новости».
Митингующие требуют выплатить задолженность по зарплате, держат флаги Независимого профсоюза горняков, стучат касками. Также шахтеры хотят, чтобы к ним вышел глава государства.
Горняки принесли на акцию плакаты с призывом в адрес чиновников «выполнить обещания президента» и обеспечить энергетическую независимость страны.
Ранее сообщалось, что вчерашний митинг шахтеров в Киеве прокомментировали в офисе Зеленского.
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