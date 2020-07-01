В Ленобласти нашли останки человека со связанными конечностями на территории храма
Следователи возбудили уголовное дело после обнаружения останков человека со связанными руками и ногами на территории храма в Ленобласти. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное следственное управление СК России.
Останки человека со связанными веревкой руками и ногами обнаружили на территории Храма Святых Царственных Страстотерпцев.
Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».
На месте работают криминалисты, по останкам назначена судебно-медицинская экспертиза.
Отмечается, что следователи и сотрудники полиции по Ломоносовскому району составили план разыскных мероприятий по поиску участников преступления.
Храм Святых Царственных Страстотерпцев находится в деревне Пеники в Ломоносовском районе. Его строительство еще не закончено, однако в нем проходят регулярные богослужения.
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