Росгвардейцы нашли пропавшую девочку из Прикамья спящей в кустах

Сотрудники Росгвардии обнаружили пропавшую несколько дней назад из города Березники в Пермском крае 11-летнюю девочку спящей в кустах, сообщили в СУ СК по краю.

Ребенок ушел из дома, в котором жил вместе с бабушкой и дедушкой, 29 июня.

В поисковой-спасательной операции участвовали около 130 человек. Было даже возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК России «Убийство». Однако, спустя несколько суток, ребенка нашли рано утром 1 июля спящей на улице в кустах в одном из районов города.

Девочку в настоящее время передали в руки медиков. Они должны оценить ее состояние и принять необходимые меры.

На данный момент продолжается комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств исчезновения малолетней.

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