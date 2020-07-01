С места разлива нефти под Норильском убрали 167 тысяч тонн загрязненного грунта

За сутки спасатели вывезли с места разлива нефтепродуктов под Норильском почти 4,7 тыс. тонн грунта, который был загрязнен из-за ЧП. Об этом сообщает ТАССсо ссылкой на заявление оперштаба по борьбе с последствиями аварии.

Также за 24 часа специалисты собрали 30 кубометров топливно-водяной смеси, всего — свыше 33 тыс. кубометров. Общее число вывезенного загрязненного грунта составило 167 280 тонн.

Притом на месте аварии обработано сорбентом почти 127 км береговой линии и 245 тыс. кв. м загрязненной территории.

29 мая на ТЭЦ №3 произошла разгерметизация резервуара, где хранилось дизельное топливо. Около 20 тонн нефтепродуктов попало в реку Амбарная. Площадь загрязнения составила порядка 180 тыс. кв. м. МЧС признало аварию чрезвычайной ситуацией федерального характера. Предельно допустимые концентрации загрязнителей в реках, куда попало дизельное топливо после аварии, превышены в десятки тысяч раз.

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