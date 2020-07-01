Группа спасателей завершила работу на месте разлива топлива под Норильском

Аэромобильная группировка спасателей закончила работу на месте разлива нефти под Норильском и вернулась в место дислокации в Новосибирскую область. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Красноярскому краю.

В группу входило сто военнослужащих Сибирского спасательного центра МЧС России. Они почти месяц помогали ликвидировать последствия розлива дизельного топлива. В их обязанности входили транспортировка емкостей для сбора воды при помощи плавучих средств на место розлива нефти, сбор грунта и топливно-водяной смеси, а также они обрабатывали сорбентом береговую линию.

29 мая на ТЭЦ №3 произошла разгерметизация резервуара, где хранилось дизельное топливо. Около 20 т нефтепродуктов попало в реку Амбарная. Площадь загрязнения составила порядка более 180 тыс. кв. м. МЧС признало аварию чрезвычайной ситуацией федерального характера. Предельно допустимые концентрации загрязнителей в реках, куда попало дизельное топливо после аварии, превышены в десятки тысяч раз.

Известно, что активная фаза сбора топливно-водяной смеси с поверхности реки на месте ЧС была завершена 16 июня. На данный момент продолжаются работы по очистке малых водоемов и прибрежной территории.

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