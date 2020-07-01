В ВОЗ считают путь России в борьбе с коронавирусом успешным

Российский представитель ВОЗ Мелита Вуйнович в эфире телеканала «Россия 24» оценила путь России в борьбе с коронавирусной инфекцией.

По ее мнению, РФ идет хорошим путем. Это заметно благодаря двухнедельной тенденции к уменьшению ежедневного прироста заболевших.

Вуйнович отметила, что важно и дальше не расслабляться и соблюдать меры безопасности.

«В первую очередь это касается общественного транспорта, мест массового скопления людей», — уточнила она.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. Всего в мире число зараженных превышает 10 млн, за все время от коронавируса умерли более 500 тысяч человек.

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