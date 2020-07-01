Жертвами коронавируса в США стали 130 тысяч человек

В Соединенных Штатах число летальных случаев превысило 130 тысяч человек, сообщает университет Джонса Хопкинса.

Больше всего смертей в Нью-Йорке. Там скончались после заражения инфекцией свыше 32 тыс. пациентов.

Число зараженных с начала эпидемии в стране составило 2,629 млн человек.

В мае президент США Дональд Трамп выражал надежду, что число летальных исходов от коронавируса в США не превысит 100 тыс.

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