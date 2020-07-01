Виктория Боня согласилась за €10 тыс. раскритиковать поправки в Конституцию

Бывшая участница «Дома-2» Виктория Боня с подачи пранкеров согласилась за €10 тыс. записать ролик против поправок в Конституцию РФ, сообщает РЕН-ТВ.

Звезда реалити-шоу пала жертвой розыгрыша Вована и Лексуса.

Боня предполагала, что общается с проживающим в Лондоне бизнесменом Евгением Чичваркиным. Именно им и представился один из пранкеров.

При этом Боня, одна из самых популярных пользователей инстаграма, согласилась взять гонорар только, когда заказчик будет полностью удовлетворен.

Число подписчиков экс-участницы «Дома-2» в инстаграме составляет 7,1 млн.

Ролик с разоблачением Бони размещен на YouTube-канале Вована.

Звезда реалити-шоу также дала понять, что не прочь опробовать кровать «Чичваркина» в его лондонском доме и повторила тезис о том, что настройки 5G-связи можно будет легко регулировать с целью нанесения вреда здоровью людей.