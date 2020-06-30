В столице Эфиопии произошло три взрыва

Три взрыва прогремели во вторник, 30 июня, в столице Эфиопии Аддис-Абеба в ходе протестов, которые возникли в стране после смерти популярного певца Хачалу Хундесса. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на комиссара полиции.

По словам комиссара, некоторые из тех, кто установили взрывное устройство, погибли. Среди жертв есть и «невинные гражданские», уточнил представитель полиции.

При этом он не назвал число погибших и пострадавших.

Как стало известно, число жертв протестов после убийства музыкального исполнителя в Эфиопии, не считая этих взрывов, уже достигло восьми, ранены 80 человек.