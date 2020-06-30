Пожарные локализовали возгорание в Доме Культуры Гусь-Хрустального

Пожарные локализовали возгорание на территории Дома Культуры в городе Гусь-Хрустальный Владимирской области. Об этом сообщает РИА «Новости».

Пламя было локализовано на площади 2,4 тысячи кв м. в 23.00.

Информация о пострадавших, погибших, а также причинах возгорания не уточняется.

Ранее заявлялось о риске распространения огня на соседние здания. В результате инцидента были повреждены сцена, зрительный зал, а также часть третьего этажа.

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