Площадь пожара в Доме Культуры Гусь-Хрустального возросла
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Площадь пожара в Доме Культуры в городе Гусь-Хрустальный возросла до 2,4 тысяч кв м. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС.
В Министерстве отметили, что огонь быстро распространяется.
В результате возгорания были повреждены зрительный зал, сцена, а также часть третьего этажа.
В МЧС также предупредили об угрозе перехода огня на административное здание стадиона и добавили, что пожарные предпринимают усилия для предотвращения этого.
Информация о пострадавших и погибших в результате инцидента не уточняется.
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