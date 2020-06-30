Тела трех подростков нашли на чердаке дома в Подмосковье

На чердаке одного из домов в подмосковных Люберцах были обнаружены тела трех подростков. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК по Московской области.

Как сообщается, внешние признаки насильственной смерти на телах отсутствовали.

«Тридцатого июня 2020 на чердачном помещении 23-этажного жилого дома в городском округе Люберцы обнаружены тела трёх подростков», — указано в сообщении.

На место происшествия сразу отправились следователи и криминалисты.

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