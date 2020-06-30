Мэр города в Индонезии на коленях извинилась за вспышку COVID-19

Мэр Индонезийского города Сурабая Три Рисмахарини на коленях извинилась за ухудшение ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции, сообщает Jakarta Post.

В ходе встречи с докторами мэр встала на колени, заплакала и начала извиняться, пишет издание со ссылкой на распространенную в сети видеозапись со встречи. Она попросила не обвинять администрацию города, заявив, что представители власти «не могут даже войти в больницу».

Извинения мэра вызвало заявление одного из докторов о том, что больницы города переполнены пациентами с новой коронавирусной инфекцией, а многие в городе не соблюдают правила по предотвращению распространения заболевания.

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