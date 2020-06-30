В Якутии произошло возгорание на руднике, где находятся около сотни рабочих

В Якутии произошло возгорание на руднике «Интернациональный», который принадлежит компании «АЛРОСА». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на региональное ГУ МЧС.

«Поступило сообщение о том, что на руднике «Интернациональный» в Мирнинском районе произошло возгорание погрузочно-разгрузочной машины в горной выработке», — рассказали в спасательном ведомстве.

Там добавили, что в руднике находятся 98 человек.

На месте происшествия работают 15 спасателей и 2 единицы техники. Также к руднику была направлена оперативная группа Мирнинского пожарно-спасательного гарнизона.

На данный момент спасатели проводят мероприятия по выводу рабочих на поверхность.