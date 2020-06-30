В Якутии произошло возгорание на руднике, где находятся около сотни рабочих
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В Якутии произошло возгорание на руднике «Интернациональный», который принадлежит компании «АЛРОСА». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на региональное ГУ МЧС.
«Поступило сообщение о том, что на руднике «Интернациональный» в Мирнинском районе произошло возгорание погрузочно-разгрузочной машины в горной выработке», — рассказали в спасательном ведомстве.
Там добавили, что в руднике находятся 98 человек.
На месте происшествия работают 15 спасателей и 2 единицы техники. Также к руднику была направлена оперативная группа Мирнинского пожарно-спасательного гарнизона.
На данный момент спасатели проводят мероприятия по выводу рабочих на поверхность.