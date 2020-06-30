На юге Казахстана цистерна с бензином сошла с рельсов и загорелась
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Цистерна с бензином и грузовая железнодорожная платформа сошли с рельсов в Жамбылской области Казахстана, передает РИА «Новости» со ссылкой на официального представителя Комитета по ЧС МВД республики Нурсултана Нурахметова.
Он рассказал, что сход с рельсов и опрокидывание на бок двух вагонов произошли на станции Шокпар.
В результате происшествия произошел розлив нефтепродуктов с последующим загоранием, общая площадь которого составила 600 кв. м.
Пожарные ликвидировали пожар.
Из-за схода вагонов произошла задержка 10 пассажирских поездов.
Жертв и пострадавших нет, уточнил Нурахметов.
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