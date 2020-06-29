США эвакуировали на родину американца, обвиняемого в обороте наркотиков в РФ

Посольство США из-за пандемии коронавируса эвакуировало из Москвы своего гражданина Гейлена Грандстаффа, обвиняемого в России в контрабанде психотропных веществ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«В самый разгар пандемии коронавирусной инфекции американское посольство одним из последних авиарейсов из Москвы эвакуировало на родину своего гражданина Гейлена Грандстаффа», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что мужчина в настоящее время находится в Техасе.

Каким образом ему удалось улететь в США в обход российских правоохранителей, не уточняется.