США эвакуировали на родину американца, обвиняемого в обороте наркотиков в РФ
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Посольство США из-за пандемии коронавируса эвакуировало из Москвы своего гражданина Гейлена Грандстаффа, обвиняемого в России в контрабанде психотропных веществ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«В самый разгар пандемии коронавирусной инфекции американское посольство одним из последних авиарейсов из Москвы эвакуировало на родину своего гражданина Гейлена Грандстаффа», — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что мужчина в настоящее время находится в Техасе.
Каким образом ему удалось улететь в США в обход российских правоохранителей, не уточняется.