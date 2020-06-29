МАГАТЭ: радиация из неизвестного источника над Европой не угрожает населению

Международное агентство по атомной энергии считает, что превышение концентрации радиоизотопов, которую зафиксировали на севере Европы, не представляет опасности для природы и здоровья населения, передает ТАСС.

«Уровни, о которых было доложено МАГАТЭ, являются очень низкими и не представляют опасности для здоровья человека и окружающей среды, — заявил генеральный директор агентства Рафаэль Гросси.

Он добавил, что МАГАТЭ ожидает от своих государств-членов необходимую информацию о предполагаемом источнике выброса, чтобы проинформировать общественность о данной ситуации. В настоящее время свои данные предоставили 33 страны.

Ранее в Норвегии, Финляндии и Швеции датчики радиации засекли повышенный уровень излучения. В Нидерландах предположили, что повышение радиации произошло из-за повреждения топливного элемента на АЭС на западе России.

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