«Убийца из Золотого штата» утверждает, что внутренний голос вел его к убийствам

Насильник и убийца Джозеф Деанджело по прозвищу «Убийца из Золотого штата» сделал компрометирующие заявления после ареста. Мужчина утверждает, что во время преступлений им руководили внутренние силы, которые он не мог контролировать.

По словам прокурора округа Сакраменто, он видел, как оставшийся один в комнате для допросов Деанджело начал разговорить сам с собой. Сам обвиняемый признал 29 июня себя виновным по 13 пунктам обвинения в убийстве, что грозит ему пожизненным заключением без возможности условно-досрочного освобождения.

В свое оправдание Деанджело заявил, что им руководили внешние силы и он просто подчинялся им.

«У меня не было сил вытолкнуть его <…> Это было как в моей голове, я имею в виду, он часть меня. Я не хотел делать такие вещи. <…> Я сделал все эти вещи. Я уничтожил всю их жизнь. Так что теперь я должен заплатить цену», — цитирует «Убийцу из Золотого штата» AP News.

Деанджело убил по меньшей мере 10 человек в период с 1979 по 1986 год, а также совершил около 50 изнасилований и был уличен в более ста кражах со взломом.

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