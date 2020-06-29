Два медведя подрались на границе с Китаем и сломали фотоловушку

В Еврейской автономной области в районе российско-китайской границы два бурых медведя во время драки сломали фотоловушку, установленную на тигриной тропе. Об этом сообщает центр «Амурский тигр» на своей странице в Instagram.

«Если помните, то тигры в этом месте проходят спокойно, как говорится, без шума и пыли. Медведи же пришли и все сразу разломали», — говорится в сообщении центра.

Специалисты рассказали, что данная фотоловушка не стала единственной, которую повредили косолапые. На других участках хищники так же снесли столбы с камерами, в результате чего сотрудники центра привезли с территории меньше снимков, чем планировали ранее.

В центре также отметили, что колючая проволока на участке — пограничное инженерно-техническое сооружение на российско-китайской границе. Госграниц для животных не существует, а потому один медведь пришел со стороны КНР, а другой из российских лесов.

Чем закончился поединок, неизвестно, заметили специалисты.