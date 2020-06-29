Мощный циклон превратил в реки улицы Варшавы

Сильные ливни обрушились на столицу Польши 29 июня, затопив городские улицы, подвалы жилых домов и государственных учреждений, сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

По информации агентства, автомобильные дороги в Варшаве стали напоминать реки, движение по ним прекращено. Транспортная инфраструктура города также прекратила работу. Закрыт из-за затоплений ряд станций метро.

Пожарная охрана столицы сообщила, что в настоящее время остаются подтоплены здания трех польских министерств — внутренних дел, окружающей среды, а также семьи, труда и социальной политики.

Спасателям поступают просьбы о помощи от жителей из разных районов столицы. У населения залиты водой гаражи и подвалы домов.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий инициировал срочное правительственное совещание из-за ситуации в городе.

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