В России появится резерв из 300 млн защитных масок

Россия создаст резерв защитных масок и защитных костюмов на случай второй волны коронавирусной инфекции. Об этом рассказал в интервью «Ведомостям» глава Минпромторга Денис Мантуров.

По его словам, на создание резерва выделено около 15 млрд рублей. Мантуров уточнил, что в запасе будут находиться около 300 млн масок и несколько миллионов защитных костюмов.

Мантуров полагает, что резерв может быть сформирован менее чем за месяц.

Ранее в Минздраве РФ опровергли недостаток средств индивидуальной защиты в российских регионах.

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