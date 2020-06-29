При пожаре в драмтеатре Владимира пострадал один человек
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Площадь пожара в драматическом театре Владимира увеличилась до 500 кв. метров, пострадал один человек, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в региональном ГУ МЧС.
«Пострадавший — мужчина, 1969 года рождения», — сказал собеседник агентства, не уточнив подробностей.
В настоящее время пожарным удалось локализовать пламя на площади в 500 кв. метров. Открытое горение пока не ликвидировано.
На месте пожара работают 37 человек и 13 единиц техники. Возгоранию присвоена повышенная категория сложности.
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