При пожаре в драмтеатре Владимира пострадал один человек

Площадь пожара в драматическом театре Владимира увеличилась до 500 кв. метров, пострадал один человек, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в региональном ГУ МЧС.

«Пострадавший — мужчина, 1969 года рождения», — сказал собеседник агентства, не уточнив подробностей.

В настоящее время пожарным удалось локализовать пламя на площади в 500 кв. метров. Открытое горение пока не ликвидировано.

На месте пожара работают 37 человек и 13 единиц техники. Возгоранию присвоена повышенная категория сложности.

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